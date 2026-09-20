Buying This Hidden Software Stock Might Just Give You Massive Exposure to the Anthropic IPO

Anthropic's initial public offering (IPO) appears to be on pace to take place in late October or early November. Right now, it is difficult for retail investors to get a stake in the artificial intelligence (AI) giant, which is one of the fastest-growing businesses in the world.

But there is an investment you could make that would get you sizable indirect exposure to Anthropic ahead of its listing. Zoom Communications (NASDAQ: ZM), the leading cloud video conferencing company, bought a stake in Anthropic back in May 2023, and that investment could now be worth billions.

Let's see whether that makes Zoom stock a buy right now.

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