Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.04.2026 21:45:00

Buying This Stock Could Give You Exposure to SpaceX Before Its IPO. Should You Do It?

One of the most eagerly anticipated events of 2026 is undoubtedly the upcoming SpaceX IPO. The stock is expected to go public as early as this summer, and it'll give investors an opportunity to invest in Elon Musk's highly popular space company. Given the attention on space exploration of late and the successful launch of Artemis II, the timing couldn't be more ideal for SpaceX to go public.Interest is high in SpaceX, and investors have been looking for ways to invest in it before it goes public. The gains, after all, can sometimes be incredibly lucrative for investors who are able to get in early. And there are ways to gain exposure to SpaceX without having to be an accredited investor. One option is to invest in EchoStar (NASDAQ: SATS). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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