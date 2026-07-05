Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.07.2026 21:30:00
Buying VOO Near All-Time Highs Could Still Be a Smart Move
Most investors agree with the most basic of investing advice. That is, "buy low, sell high." On the other hand, most veteran investors also know that stocks can continue rallying even when they seemingly shouldn't.That's a conundrum everyone's facing right now. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and its corresponding funds, like the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) or the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY), are back within sight of record highs reached in early June. It still feels like we're overdue for a full-blown correction. But there's also no denying the persistent bullishness hints of more gains ahead. What should investors do?Hold your nose and dive in anyway.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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