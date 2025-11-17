|
BuySell Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
BuySell Technologies veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 49,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19,36 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BuySell Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,62 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
