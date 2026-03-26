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26.03.2026 06:31:28
Buzz Capital 2 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Buzz Capital 2 stellte am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Buzz Capital 2 ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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