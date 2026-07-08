Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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08.07.2026 08:37:00
BuzzFeed, Vogue, Rolling Stone: Netflix zeigt bald Videos großer Verlage
Ab dem 3. August zeigt Netflix Videos von BuzzFeed, Condé Nast und weiteren Medienhäusern direkt in der App – zunächst nicht in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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