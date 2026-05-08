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08.05.2026 16:26:00

BuzzFeed blows past a key debt deadline, raising the specter of bankruptcy

The company was granted an extension until May 18 on a $5 million debt payment after issuing a going-concern warning earlier this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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