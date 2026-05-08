BuzzFeed Aktie
WKN DE: A3C80C / ISIN: US12430A1025
|
08.05.2026 16:26:00
BuzzFeed blows past a key debt deadline, raising the specter of bankruptcy
The company was granted an extension until May 18 on a $5 million debt payment after issuing a going-concern warning earlier this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BuzzFeed
|Keine Nachrichten verfügbar.