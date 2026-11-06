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06.11.2026 06:31:28
BuzzFeed: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BuzzFeed präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BuzzFeed ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,80 Prozent zurück. Hier wurden 26,0 Millionen USD gegenüber 46,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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