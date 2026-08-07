BuzzFeed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BuzzFeed hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at