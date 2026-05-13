BuzzFeed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BuzzFeed präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 31,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at