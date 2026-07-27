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27.07.2026 06:31:29
BV Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BV Financial hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
BV Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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