BV Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BV Financial gab am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BV Financial 13,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 52,45 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte BV Financial einen Umsatz von 49,18 Millionen USD eingefahren.

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
