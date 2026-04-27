BV Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BV Financial hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat BV Financial im vergangenen Quartal 12,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BV Financial 12,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at