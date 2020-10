BVB gegen Freiburg ohne Sancho und Bürki - Reus in der Startelf

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) muss im Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg auf Angreifer Jadon Sancho und Torhüter Roman Bürki verzichten. Beide Profis des Fußball-Bundesligisten hatten bereits am Mittwoch beim 2:3 im Supercup in München aufgrund einer Atemwegsinfektion gefehlt. Um etwas Ernsteres handle es sich aber nicht, sagte BVB-Manager Michael Zorc dem Sender Sky, "jedenfalls nicht nach Aussage unseres Arztes". Dagegen steht Kapitän Marco Reus zum ersten Mal seit dem 1. Februar bei einem Bundesligaspiel wieder in der Startelf. Bisher war der 31 Jahre alte Nationalspieler nur beim Supercup von Beginn an dabei gewesen. Reus hatte in der vorigen Saison wegen einer Adduktorenverletzung lange pausiert./bue/DP/zb