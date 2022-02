BVB: Herbe Niederlage, aber immerhin ein Lichtblick

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Stimmung bei Borussia Dortmund ist natürlich geknickt. Durch die herbe 2:5-Heimpleite am Wochenende gegen Bayer Leverkusen sind die zuvor schon nicht allzu großen Meisterschaftsträume des BVB nun wohl nahezu endgültig geplatzt. Doch immerhin gibt es heute eine Nachricht, die ganz klar positiv zu werten ist.So berichtet die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf Insider, dass Nationalspieler Niklas Süle zur nächsten Saison zu Borussia Dortmund wechseln wird. Der 26-jährige Süle steht aktuell noch beim FC Bayern unter Vertrag und stand in den letzten Partien regelmäßig in der Startelf des Tabellenführers.Der ehemalige Hoffenheimer wäre natürlich ein Upgrade für die seit Jahren nicht immer sattelfeste BVB-Defensive. Da sein Vertrag zudem im Sommer ausläuft, kostet er den BVB keine Ablöse.