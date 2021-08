BVB-Aktie: Borussia Dortmund in Bundesliga unter Druck - Champions League ausgelost

Borussia Dortmund steht am Freitagabend (20.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim unter Druck.

Nach dem 1:2 am vergangenen Spieltag beim SC Freiburg benötigten der BVB (Borussia Dortmund) und sein neuer Trainer Marco Rose wieder ein Erfolgserlebnis. Rose hat zwar gegen den BVB-Angstgegner wieder mehr personelle Möglichkeiten, muss aber auf Abwehrchef Mats Hummels verzichten.

Wegen anhaltender Knie-Probleme konnte der 32-Jährige in dieser Woche nicht mit der Mannschaft trainieren. Hummels fällt auch für die anstehenden Länderspiel aus. In dieser Bundesligasaison spielte der Routinier bislang nur elf Minuten als Einwechselspieler in Freiburg.

Champions League: BVB gegen Lissabon, Amsterdam und Besiktas

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.

dpa-AFX