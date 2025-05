BVB-Aktie: Alonso-Abschied mit Niederlage - BVB siegt auswärts

Durch den 4:2 (2:1)-Erfolg beim entthronten Meister aus Leverkusen weist der BVB weiterhin einen Punkt Rückstand auf den SC Freiburg und Platz vier auf.

Dortmund kann mit einem Sieg gegen Holstein Kiel im letzten Heimspiel noch an den Freiburgern vorbeiziehen, die dann allerdings ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnen dürfen. Ein Remis gegen Kiel reicht immerhin zu einem sicheren Europa-League-Platz.

Dortmund dreht spät auf

Vor 30.000 Besuchern in der restlos ausverkauften BayArena erzielten Jeremie Frimpong (31. Minute) und Jonas Hofmann (90.+2) die Treffer für die Gastgeber, die die Saison als Tabellenzweiter abschließen werden. Julian Brandt (33.), Julian Ryerson (43.), Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (77.) trafen für den BVB. Das Ergebnis fiel ein, zwei Tore zu hoch aus.

Alonso, der am Freitag sein vorzeitiges Ende der Tätigkeit bei Bayer bekanntgab, wusste, dass großes Gefühlskino auf ihn in der BayArena warten würde. Er sprach vorher schon von gemischten Gefühlen. Bei Gänsehautstimmung und Kaiserwetter zollten die Fans ihrem äußerst beliebten Trainer nicht nur Dank und Respekt. Sie ließen ihn auch mit Gesängen und Transparenten hochleben."Xabi, Xabi", schallte es durch die Arena. Alonso war bei der offiziellen Verabschiedung vor dem Spiel sichtlich berührt.

Emotionen bei Alonso

In der Partie der beiden Top-Teams ging es vor allem für die zuvor in sieben Ligaspielen unbesiegten Dortmunder darum, die bislang erfolgreiche Aufholjagd fortzusetzen und den internationalen Startplatz zu sichern. Trainer Niko Kovac veränderte sein Team nach dem 4:0 gegen Wolfsburg nur auf einer Position und beorderte den Doppel-Torschützen Karim Adeyemi in die Startelf.

Doch den Ton gaben zunächst die Gastgeber an mit viel Druck und Wucht, als wolle man dem Trainer so schnell wie möglich den Sieg schenken. Das Champions-League-Ticket hat die Mannschaft bereits in der Tasche. Alonso nahm einige Veränderungen vor. So kam Torhüter Lukas Hradecky ebenso wieder zum Einsatz wie Robert Andrich. Der Nationalspieler hatte auch die bis dahin größte Chance, doch seinen Distanzschuss konnte BVB-Keeper Gregor Kobel parieren.

Dortmunder Torhüter lässt Bayer verzweifeln

Der Leverkusener Sturmlauf wurde nach einer guten halben Stunde belohnt, als Frimpong nach Pass von Florian Wirtz zum 1:0 traf und sofort zur Trainerbank sprintete und in Alonsos Arme sprang. Doch die Dortmunder Antwort folgte prompt. Keine zwei Minuten später traf Brandt nach Pass von Adeyemi zum Ausgleich, kurz vor der Pause erzielte Ryerson das 2:1 für die Gäste.

Insgesamt konnte sich der BVB bis dahin bei Torhüter Kobel bedanken. Der hatte sein Team nach Chancen von Nathan Tella (27./40.), Wirtz (41.) und Amine Adli (45.+5) vor weiteren Gegentreffern bewahrt und hatte zudem das Glück bei einem Aluminiumtreffer von Adli in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf seiner Seite.

In der trotz sommerlicher Temperaturen phasenweise hochklassigen Partie hatten beide Teams noch etliche gute Möglichkeiten. Am Ende waren die Dortmunder effektiver: Adeyemi nutzte einen Konter und traf zum 3:1, Guirassy erzielte kurz darauf in seinem 100. Bundesligaspiel das 4:1. Hofmann verkürzte noch auf 2:4.

/ri/DP/men

LEVERKUSEN (dpa-AFX)