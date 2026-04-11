BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Vertragsverlängerung
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11.04.2026 09:29:00
BVB-Aktie: Ballack erklärt seine Befürwortung für den Schlotterbeck-Verbleib
Nach langem Ringen hatte Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 26 Jahre alten Nationalspieler bis 2031 bekanntgegeben. Das neue Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren. "Deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Weil sie Bauchschmerzen haben, weil er so kurzfristig gehen kann. Weil es eben nicht bis 2031 ist im Zweifel, wie es verkauft wird. Aber das ist der moderne Fußball, das ist Part of the Deal", betonte Ballack.
Auch wenn der 49-Jährige bei Schlotterbeck noch Entwicklungspotenzial sieht und "hier und da noch Fehler", die bei den ganz großen Clubs auch wegen größer Konkurrenz nicht verziehen werden würden, hält Ballack einen vorzeitigen Abschied des Verteidigers aus Dortmund nicht für ausgeschlossen: "Wenn ich das als Spieler einfordere vom Club, dann spiele ich mit dem Gedanken, diese Klausel auch zu nutzen. Das ist relativ kurzfristig, das spielt in seinem Kopf eine Rolle", so Ballack.
/jgl/DP/zb
DORTMUND (dpa-AFX)
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