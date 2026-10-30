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Topspiel 30.10.2026 17:41:40

BVB-Aktie: Bayern gegen Dortmund - Clásico in Deutschland

BVB-Aktie: Bayern gegen Dortmund - Clásico in Deutschland

Im Topspiel der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund.

Vor dem achten Spieltag stehen beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze, lediglich aufgrund der klar besseren Tordifferenz ist der deutsche Rekordmeister aus München Erster.

Beim deutschen Clásico fehlt weiter Bayern-Trainer Vincent Kompany, der sich von einer Hirnhautreizung erholt. Er wird erneut von Assistenztrainer Aaron Danks vertreten. Vor dem Anpfiff in der Allianz Arena wird Bayern-Torjäger Harry Kane nochmals für den Gewinn des Ballon d'Or geehrt.

Zuvor will der SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) beim seit fünf Ligaspielen sieglosen FC Augsburg Tabellenrang drei festigen. Der Vierte Bayer Leverkusen hat zu Hause den 15. VfB Stuttgart zu Gast. Die punktgleichen Verfolger RB Leipzig (5.), beim FC Schalke 04 gefordert, und Werder Bremen (6.) - gegen die in der zweiten Pokalrunde ausgeschiedene TSG 1899 Hoffenheim - wollen mit Erfolgen oben dranbleiben.

Der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach hofft gegen den SC Paderborn auf den zweiten Saisonsieg.

/deg/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

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