BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Topspiel
|
30.10.2026 17:41:40
BVB-Aktie: Bayern gegen Dortmund - Clásico in Deutschland
Beim deutschen Clásico fehlt weiter Bayern-Trainer Vincent Kompany, der sich von einer Hirnhautreizung erholt. Er wird erneut von Assistenztrainer Aaron Danks vertreten. Vor dem Anpfiff in der Allianz Arena wird Bayern-Torjäger Harry Kane nochmals für den Gewinn des Ballon d'Or geehrt.
Zuvor will der SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) beim seit fünf Ligaspielen sieglosen FC Augsburg Tabellenrang drei festigen. Der Vierte Bayer Leverkusen hat zu Hause den 15. VfB Stuttgart zu Gast. Die punktgleichen Verfolger RB Leipzig (5.), beim FC Schalke 04 gefordert, und Werder Bremen (6.) - gegen die in der zweiten Pokalrunde ausgeschiedene TSG 1899 Hoffenheim - wollen mit Erfolgen oben dranbleiben.
Der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach hofft gegen den SC Paderborn auf den zweiten Saisonsieg.
/deg/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
28.10.26
|BVB-Aktie verliert: Freistoß-Tor sorgt nach Freistoß-Diskussion für Klarheit (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ROUNDUP/Sabitzer trifft spät: Dortmund bereit für Bayern (dpa-AFX)
|
27.10.26
|ROUNDUP: BVB besiegt Werder und zieht mit Mühe ins Achtelfinale ein (dpa-AFX)
|
27.10.26
|BVB besiegt Werder und zieht mit Mühe ins Achtelfinale ein (dpa-AFX)
|
25.10.26
|Borussia Dortmund Aktie: Schwieriger Sieg vor wegweisender Woche (dpa-AFX)
|
25.10.26
|ROUNDUP/Heimsieg gegen Frankfurt: BVB legt an der Tabellenspitze vor (dpa-AFX)
|
22.10.26
|BVB-Aktie gibt nach: Verein belohnt Fans für Handyverzicht im Stadion (dpa-AFX)
|
21.10.26
|BVB-Aktie im Plus: Sieg in Baku dank Guirassy (dpa-AFX)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,05
|-0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.