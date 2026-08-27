BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Champions League
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27.08.2026 20:18:39
BVB-Aktie: Bayern München und BVB treffen in CL-Vorrunde auf den FC Arsenal
Dazu nimmt es der sechsmalige Sieger der Königsklasse zu Hause mit Real Betis aus Spanien, FK Bodö/Glimt aus Norwegen und Slavia Prag auf. Auswärts warten auf den FCB Atlético Madrid, Manchester United, OSC Lille und der norwegische CL-Debütant Viking FK.
Borussia Dortmund, der Zweitplatzierte der vergangenen Saison in der Bundesliga, trifft auf Inter Mailand und ebenfalls wie Bayern auf Arsenal, Real Betis und FK Bodö/Glimt. Dazu gibt es Spiele gegen Aston Villa um den früheren Bayern-Profi Leon Goretzka, FC Villarreal aus Spanien, AEK Athen sowie den Königsklasse-Debütanten Sabah aus Aserbaidschan.
Leipzig mit schwierigen Aufgaben
RB Leipzig bekam schwierige Gegner in Real Madrid und Manchester City sowie Manchester United zugelost. Dazu spielen die Sachsen gegen PSV Eindhoven, den ukrainischen Club Schachtar Donezk, Feyenoord Rotterdam, RC Lens und Debütant Como aus Italien um Trainer Cesc Fàbregas.
Der VfB Stuttgart trifft auf Inter Mailand, Atlético Madrid, Club Brügge, Eindhoven, Galatasaray Istanbul, Lille, Slovan Bratislava und Viking.
Erster Vorrundenspieltag zwischen 8. und 10. September
Die Gruppenphase mit insgesamt 36 Mannschaften wurde mit Hilfe eines Computers ausgelost. Der erste Spieltag der neuen Saison steht zwischen dem 8. und 10. September an. Die zeitgenaue Ansetzung und Reihenfolge soll bis Samstag bekanntgegeben werden.
Das Finale der Champions League wird am Samstag, den 5. Juni des kommenden Jahres im Metropolitano-Stadion - der Heimspielstätte von Atlético - in Madrid ausgetragen.
/sfx/DP/he
MONACO (dpa-AFX)
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