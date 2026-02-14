BVB-Aktie: Borussia Dortmund macht Druck auf Spitzenreiter Bayern nach 4:0-Erfolg

Gegen den FSV Mainz 05 gewann die Mannschaft von Trainer Niko Kovac souverän mit 4:0 (3:0). Die Rheinhessen unter Urs Fischer kassierten damit nach drei Siegen wieder eine Niederlage, bleiben aber vorerst über dem Abstiegsstrich.

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion sorgten Serhou Guirassy (10. und 42. Minute) und Maximilian Beier (15.) mit ihren Treffern frühzeitig dafür, dass Dortmund zu Hause in dieser Bundesliga-Saison ungeschlagen bleibt. Zudem traf Ramy Bensebaini (84.). Julian Ryerson bereitete alle vier Tore vor.

"Wir waren heute nach Standards sehr gefährlich. Wir wussten nach den Hinrunde, dass wir da noch Potenzial haben. Es öffnet uns ganz oft so ein bisschen die Dose", sagte BVB-Mittelfeldspieler Julian Brandt im RTL-Interview.

"Bei jeder Standardsituation hat es lichterloh gebrannt", räumte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert bei Sky ein. Und Trainer Urs Fischer meinte: "Man ist enttäuscht von der Art und Weise, besonders in der ersten Halbzeit. Der BVB hat es gut gemacht. Wir nicht."

Mainz startet mutig, doch Dortmund schlägt früh zu

Für den gelbgesperrten Kapitän Nico Schlotterbeck, der seit dem 10. Spieltag keine Ligaminute verpasst hatte, rückte Bensebaini in die Abwehrreihe, der jedoch gesundheitlich angeschlagen separat ins Stadion gereist war. Brandt übernahm die Kapitänsbinde. Auf der anderen Seite verzichtete Fischer nach dem 2:0-Erfolg gegen Augsburg auf Änderungen in der Startelf.

Mainz startete mutig. Doch schon früh verursachte Gästekapitän Silvan Widmer durch ein Foul an Brandt einen Freistoß am rechten Strafraumeck. Den Ball brachte Ryerson scharf vors Tor, wo sich Guirassy im Kopfballduell durchsetzte und ins linke Eck zur Führung einköpfte. Nur fünf Minuten später nickte der einlaufende Beier eine weitere Ryerson-Flanke zum 2:0 ein.

Drittes Kopfballtor, dritter Assist von Ryerson

Die zur Fastnacht bunt kostümierten Gästefans, die mit reichlich Konfetti in Rot, Weiß, Blau und Gelb vor Anpfiff für Stimmung sorgten, sahen eine gute Chance durch Silas (21.), der knapp verzog, und jubelten kurz, als Widmer (38.) BVB-Keeper Gregor Kobel mit einem Flachschuss überwand: Er stand dabei jedoch knapp im Abseits.

Doch weil Dortmund weiter äußerst effektiv agierte, musste Mainz - das ansonsten sehr kompakt verteidigte und keineswegs schlechte Leistung zeigte - noch vor der Pause das dritte Gegentor hinnehmen. Ryerson schlug eine Ecke in den Strafraum, wo Guirassy sich erneut hochschraubte und aus kurzer Distanz zum Doppelpack einköpfte.

Mainz ohne Durchschlagskraft

Nach der Pause ging es schwungvoll weiter und beide Mannschaften zeigten offensiv Willen. Die Hausherren ruhten sich dabei keineswegs auf ihrer komfortablen Führung aus und kamen immer wieder gefährlich vor das Mainzer Tor. Dort glänzte Keeper Daniel Batz, der innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal stark gegen Felix Nmecha (52.), Beier (55.) und Julian Brandt (57.) parierte.

Nach mehreren Wechseln auf beiden Seite flachte das Spieltempo ein wenig ab. Mainz, dass keineswegs wie ein Abstiegskandidat auftrat, kam gegen souverän verteidigende Dortmunder nicht gefährlich genug vors Tor. Die mitgereisten Fans, die vor der Partie ein Banner mit "Internationaler Karnevalverein" präsentiert hatten, feierten trotzdem ausgelassen bis zum Abpfiff.

Cheftrainer und Führungsriege nach Kantersieg zufrieden

Ökonomisch, torreich und ohne Gegentreffer: Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Führungskräfte waren nach dem souveränen 4:0 gegen den FSV Mainz 05 mit der Spielweise ihres Teams sehr zufrieden. "Wir waren sehr effizient heute. Einfach mal vier Tore zu schießen und keines zu kassieren, tut gut" sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie.

Auch Niko Kovac wirkte nach dem deutlichen Erfolg am Freitagabend glücklich: "Wir haben zu null gespielt, was nach den letzten Spielen auch mal wieder vonnöten war. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Mit der Art und Weise auch", sagte der Trainer, der vor allem Tore nach Standardsituationen bejubeln konnte. Dass dabei der Mainzer Torhüter Daniel Batz immer wieder bedrängt und beim Blocken behindert wurde, war auch nach Abpfiff noch ein großes Thema.

"Ich glaube, sehr viele Tore fallen nach Standardsituationen. Daher muss man das mit ins Repertoire reinnehmen. Das kann ein Dosenöffner sein", sagte Kovac und ergänzte: "Letzten Endes ist es eine Überladung des Fünf-Meter-Raums - nicht nur von meinen Spielern, sondern auch von den gegnerischen Spielern. Nicht nur meine Spieler behindern den gegnerischen Torhüter, sondern auch die eigenen."

Mit der 15. Liga-Partie ohne Niederlage in Serie bleibt Dortmund erster Verfolger des FC Bayern München und rückt vorerst bis auf drei Punkte an den Rekordmeister heran. Die Münchener konnten den Vorsprung am Samstagnachmittag aber mit einem Sieg bei Werder Bremen wieder auf sechs Zähler ausbauen.

"Natürlich können wir die Tabelle lesen. Wir haben jetzt 51 Punkte. Zu diesem Zeitpunkt sicher ein sehr guter Wert. Aber es ist Februar und es ist noch sehr viel, was auf der Straße liegt", sagte Kehl und blickte zugleich auf die kommenden Spiele.

Der Blick auf die kommenden Aufgaben

"Die nächsten Wochen sind richtungsweisend, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Ich hoffe, dass wir die Situation in zwei Wochen genauso positiv beäugen können, wie heute", sagte der 46-jährige Kehl an seinem Geburtstag. Bereits am Dienstagabend (21.00 Uhr) geht es für den BVB in der Königsklasse gegen Atalanta Bergamo im ersten von zwei Duellen um den Einzug ins Achtelfinale.

Auch Kovac blickte nach dem Sieg gegen Mainz bereits auf die wichtige Partie in der kommenden Woche: "Es gibt nur Siegen oder Fliegen. Wir müssen schon zusehen, dass wir dieses gute Ergebnis mit rüber nehmen. Aber wir wissen auch, dass in der Champions League noch eine Schippe draufgesetzt werden muss", sagte der 54-Jährige. "Mit dem Ergebnis heute hoffe ich, dass wir dann auch am Dienstag ein gutes Spiel machen werden."

/jgl/DP/zb

dpa-AFX