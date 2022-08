BVB-Aktie: Borussia Dortmund präsentiert vorläufige Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr

Der Fußball-Bundesligist hatte in der Vorsaison wegen der Corona-Pandemie und der fehlenden Zuschauereinnahmen noch ein Minus von 70 Millionen Euro verbucht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr bis Ende Juni 2022 hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA nach der Entlassung des Trainerteams um Marco Rose einen Verlust zwischen 25 und 29 Millionen Euro prognostiziert. Die Geschäftsführung um Hans-Joachim Watzke hatte aber wiederholt vor Unwägbarkeiten bei der Planung gewarnt. Rückschläge in der Corona-Lage und ein Andauern des Kriegs in der Ukraine seien ein großes Prognoserisiko.

Der Transfer des norwegischen Stürmers Erling Haaland für die fest geschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro zu Manchester City wird erst im Geschäftsjahr 2022/2023 wirksam. Darauf hatte der BVB bereits hingewiesen, als der Wechsel im Mai 2022 bekannt wurde.

