BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Testspiel
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09.08.2026 17:11:38
BVB-Aktie: BVB gewinnt Härtetest bei englischem Meister Arsenal
Trotz eines Chancenplus der Gastgeber und einiger Lücken in der Dortmunder Defensive ging der BVB mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die "Gunners" um Nationalspieler Kai Havertz durch Ethan Nwaneri (54.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Gyökeres (69.) zweimal und drückten mit zahlreichen Nachwuchstalenten noch auf den Ausgleich. Doch Schwarz-Gelb hielt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.
Noch ein Härtetest steht für den BVB aus
Der BVB war nach der Rückkehr von seiner einwöchigen Japan-Reise vor einer Woche nicht mit allen Profis auf die Insel gereist. Neben den sich in der Reha befindenden Emre Can, Nico Schlotterbeck und Mussa Kaba waren auch Gregor Kobel und Julian Ryerson nach ihrer Urlaubs-Rückkehr nicht mit dabei. Auch Waldemar Anton (Trainingssteuerung) und Diant Ramaj (individuelles Training) verzichteten auf die Reise nach England.
Bevor es in zwei Wochen (22. August) im Franz-Beckenbauer-Supercup im ersten Pflichtspiel der Saison gegen den FC Bayern München ernst wird, steht für die Dortmunder am kommenden Samstag noch ein letzter Härtetest an. Nach den Testspielen gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Fortuna Düsseldorf (1:2), Cerezo Osaka (0:1) und FC Tokyo (1:0) hat der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion die AS Rom zu Gast.
LONDON (dpa-AFX)
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