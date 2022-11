BVB-Aktie: Dahoud und Bynoe-Gittens trainieren wieder

Der Fußball-Bundesligist veröffentlichte am Sonntag ein Video, das die beiden Profis beim Balltraining in Dortmund zeigt. Sowohl Mittelfeldspieler Dahoud als auch Angreifer Bynoe-Gittens standen ihrem Team nach Schulteroperationen über Monate nicht zur Verfügung. Die restlichen BVB -Profis, die nicht an der WM in Katar teilnehmen, befinden sich derzeit auf einer zehntägigen Asien-Tour.

