Merz als Zuschauer 19.01.2026 11:18:00

BVB-Aktie dennoch im Minus: Can-Treffer sichert wichtige Punkte

BVB-Aktie dennoch im Minus: Can-Treffer sichert wichtige Punkte

Borussia Dortmund hat in letzter Sekunde einen bösen Ausrutscher verhindert.

Der Tabellen-Zweite kam zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga dank eines späten Elfmetertores auch vor den Augen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem 3:2 gegen den FC St. Pauli. In der Tabelle verkürzte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München vor dessen Spitzenspiel heute Abend bei RB Leipzig (18.30 Uhr) auf acht Punkte.

Die TSG 1899 Hoffenheim setzte ihren Positivtrend fort mit einem 1:0 gegen Ex-Meister Bayer Leverkusen und rückt zunächst auf Platz drei vor. Im Kampf gegen den Abstieg feierte der 1. FC Köln einen immens wichtigen 2:1-Sieg gegen den FV Mainz 05. Der 1. FC Heidenheim spielte beim VfL Wolfsburg 1:1, der Hamburger SV daheim gegen Borussia Mönchengladbach 0:0. Zum Auftakt des 18. Spieltags hatte Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen 3:3 gespielt.

Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2 (1:0)

2:0 geführt - aber fast nicht gewonnen gegen den neuen Tabellenletzten. Die Borussen brauchten schon lange, um gegen St. Pauli in Führung zu gehen. Julian Brandt gelang erst in der ersten Minute der Nachspielzeit in Durchgang eins der BVB-Treffer. Besonders überzeugend war der Auftritt der Westfalen bis dahin nicht gegen die noch nie in Dortmund siegreichen Gäste vom FC St. Pauli.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Karim Adeyemi (54.) für die Gastgeber, geschlagen gab sich St. Pauli nicht: James Sands (62.) gelang der Anschlusstreffer, Ricky-Jade Jones glich sogar aus (72.). Per Elfmeter in der Nachspielzeit machte Emre Can dann aber doch den BVB-Sieg perfekt.

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:1)

Auch in Wolfsburg fiel das erste Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit - allerdings für die Gäste, was zu dem Zeitpunkt dazu führte, dass nicht mehr Heidenheim, sondern Dortmunds Gegner St. Pauli schon neuer Tabellenletzter war. Adrian Beck sorgte für den Heidenheimer Torjubel beim Duell der beiden schlechtesten Defensivreihen der Bundesliga. Doch Wolfsburg glich durch Moritz Jenz (80.) aus. Heidenheim schob sich vor auf Platz 16.

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

Hoffenheim bleibt in Topform - Leverkusen von selbiger entfernt. Mit einer Reaktion des Ex-Meisters auf das 1:4 zum Jahresauftakt gegen den VfB Stuttgart wurde es nichts. Nach der Absage des HSV-Spiels unter der Woche gab es nun auch keine Punkte. Mit einem sehenswerten Freistoßtor gelang Wouter Burger bereits in der neunten Minute das 1:0 für die TSG, die auch danach stark aufspielte und letztlich erstmals seit fast sechs Jahren in Sinsheim gegen die Werkself gewann.

1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:1 (0:1)

Die Mainzer haben ihre erste Niederlage unter ihrem neuen Coach Urs Fischer kassiert - sehr zur Freude von Kollege Lukas Kwasniok. Seine Kölner schafften den ersten Sieg nach acht Spielen. In der 29. Minute traf Stefan Bell für die Mainzer, zur Pause gab es Pfiffe für die Kölner. Doch dann: Ragnar Ache (57.) sorgte für den Ausgleich und auch für den Sieg (85.). Mainz rutschte auf den letzten Platz ab.

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0

Viel Ballbesitz, deutlich mehr Chancen, aber kein Tor: Nach der Absage des eigentlichen Heimauftakts gegen Leverkusen ist der HSV nicht über eine Nullnummer im ersten Spiel des neuen Jahres vor heimischer Kulisse hinausgekommen. Gegen die Borussen - davor 1:5 gegen die Hoffenheim untergegangen - fehlte nur der erlösende Treffer für die Hamburger.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 3,34 Euro.

/jmx/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

