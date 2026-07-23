BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Transferpoker
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23.07.2026 21:23:40
BVB-Aktie dennoch in Grün: Köln lehnt offenbar BVB-Offerte für El Mala ab
Dem Bericht zufolge sollen die FC-Verantwortlichen dieses Angebot direkt abgelehnt und sich sogar irritiert gezeigt haben, da die Offerte deutlich unter den Kölner Erwartungen gelegen haben soll. Medienberichten zufolge hatte zuvor der englische Erstligist FC Brentford ein Ablöse-Gesamtpaket von bis zu 50 Millionen Euro für El Mala geschnürt. Der Nationalspieler habe sich aber gegen diesen Wechsel entschieden.
"Es gab das ein oder andere Angebot, was ja auch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber es hat nachher nicht zum Transfer geführt und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er in dieser Saison für den FC spielen wird", hatte FC-Sportdirektor Thomas Kessler nach dem Trainingsauftakt gesagt. "Er wirkt voller Tatendrang, er freut sich total, hier zu sein und wir sind auch total happy, dass wir Said hier haben."
Die BVB-Aktie steht im nachbörslichen Donnerstagshandel auf Tradegate zeitweise bei 3,06 Euro und damit 0,99 Prozent über ihrem XETRA-Schluss.
/jso/DP/he
KÖLN (dpa-AFX)
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