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BVB Aktie

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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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Offensivspieler 30.03.2026 09:47:00

BVB-Aktie fester: Transfergerücht um Brandt - AS Rom wohl interessiert

BVB-Aktie fester: Transfergerücht um Brandt - AS Rom wohl interessiert

Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund.

Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.

Brandt spielt seit 2019 bei Borussia Dortmund. Nach dieser Saison wird er den BVB jedoch ablösefrei verlassen. Die Roma könnten diesen Sommer mehrere Spieler verlassen, womöglich auch Paulo Dybala (32). Brandts Weggang aus Dortmund könnte dem italienischen Club damit gelegen kommen. Dem Bericht der Zeitung zufolge wäre Brandt ein passender Ersatz für Dybala.

Brandt hat sein bislang letztes von 48 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft im November 2024 absolviert.

Zeitweise notiert die BVB-Aktie auf XETRA 1,01 Prozent höher bei 3,00 Euro.

/rme/DP/zb

ROM (dpa-AFX)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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