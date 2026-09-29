BVB-Aktie fester: Vertragsverlängerung für Führungstrio

Cramer, der zuvor als Sprecher der Geschäftsführung fungierte, wird nun ihr Vorsitzender.

"Ich habe großes Vertrauen in Carsten Cramer und die gesamte Geschäftsführung. Sie verfügt über die Erfahrung, die Kompetenz und das Verständnis für die besondere Identität unseres Clubs, um Borussia Dortmund erfolgreich in die Zukunft zu führen", wird BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke in einer Vereinsmitteilung zitiert.