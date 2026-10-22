BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Fanerlebnis
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22.10.2026 17:37:00
BVB-Aktie gibt nach: Verein belohnt Fans für Handyverzicht im Stadion
Während der Halbzeitpause können Fans das Handy benutzen, müssen es aber anschließend wieder in den "FanModus" versetzen. Mit dem Schlusspfiff endet auch das Punktesammeln. Je seltener Fans ihr Smartphone während des Heimspiels also nutzen, desto höher fällt ihre Punktzahl aus. Die Teilnehmenden mit den meisten Punkten können Preise gewinnen. Dazu gehören signierte BVB-Trikots und Gutscheine für den Fanshop.
Laut BVB nutzen fast zwei Drittel aller Fußballfans auf der Tribüne regelmäßig ihr Handy. "Immer mehr Fans sind von Selfies, Streaming und Social Media auf den Tribünen genervt", heißt in einer Vereinsmitteilung zur neuen Funktion, die bereits ab dem kommenden Liga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) verfügbar ist. "Lasst das Smartphone im Stadion in der Hosentasche und genießt das Spiel mit allen Sinnen", so der Appell.
Zeitweise steht die BVB-Aktie via XETRA 0,99 Prozent tiefer bei 3,01 Euro.
/jgl/DP/he
DORTMUND (dpa-AFX)
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