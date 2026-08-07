BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Testspiel 07.08.2026 17:24:00

BVB-Aktie grün: BVB gewinnt Härtetest bei englischem Meister Arsenal

BVB-Aktie grün: BVB gewinnt Härtetest bei englischem Meister Arsenal

Borussia Dortmund hat den Härtetest beim englischen Meister Arsenal mit 3:2 gewonnen. Dabei sorgten drei junge BVB-Spieler für die Tore..

Der BVB hat sein Testspiel beim englischen Meister und Champions-League-Finalisten FC Arsenal in London mit 3:2 (2:0) gewonnen. Für Borussia Dortmund trafen die beiden erst 18 Jahre alten Samuele Inacio (7. Minute) und Konstantinos Karetsas (29.) sowie der 19-jährige Joane Gadou (58.). Sowohl Gadou als auch Karetsas sind zwei von bislang vier Neuzugängen, die in diesem Sommer zur Mannschaft von Trainer Niko Kovac gestoßen sind.

Trotz eines Chancenplus der Gastgeber und einiger Lücken in der Dortmunder Defensive ging der BVB mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die "Gunners" um Nationalspieler Kai Havertz durch Ethan Nwaneri (54.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Viktor Gyökeres (69.) zweimal und drückten mit zahlreichen Nachwuchstalenten noch auf den Ausgleich. Doch Schwarz-Gelb hielt die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

Noch ein Härtetest steht für den BVB aus

Der BVB war nach der Rückkehr von seiner einwöchigen Japan-Reise vor einer Woche nicht mit allen Profis auf die Insel gereist. Neben den sich in der Reha befindenden Emre Can, Nico Schlotterbeck und Mussa Kaba waren auch Gregor Kobel und Julian Ryerson nach ihrer Urlaubs-Rückkehr nicht mit dabei. Auch Waldemar Anton (Trainingssteuerung) und Diant Ramaj (individuelles Training) verzichteten auf die Reise nach England.

Bevor es in zwei Wochen (22. August) im Franz-Beckenbauer-Supercup im ersten Pflichtspiel der Saison gegen den FC Bayern München ernst wird, steht für die Dortmunder am kommenden Samstag noch ein letzter Härtetest an. Nach den Testspielen gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1), Fortuna Düsseldorf (1:2), Cerezo Osaka (0:1) und FC Tokyo (1:0) hat der BVB im Rahmen der Saisoneröffnung im eigenen Stadion die AS Rom zu Gast.

Die BVB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 3,08 Euro.

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie stabil: Niederlage bei erstem Testspiel auf Japan-Reise

Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,11 1,47% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen