BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|"Klarer Plan"
|
27.05.2026 11:10:38
BVB-Aktie höher: Sportchef Book nennt Nmecha-Verkauf im Sommer kein Thema
Nmecha hatte seinen Vertrag erst im März bis 2030 verlängert, in dem aber Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel stehen soll. Wann genau diese greifen könnte, ist unklar. Mit starken Leistungen bei der Weltmeisterschaft könnte der zentrale Mittelfeldmann Interessenten weiter auf sich aufmerksam machen.
Adeyemi: Verlängerung oder Abgang
Diese Option bietet sich für Karim Adeyemi nicht. Der Flügelspieler wurde von Julian Nagelsmann nicht für das Turnier berücksichtigt. Nach Aussage von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken verhandelt der Vizemeister mit dem 24-Jährigen über eine Vertragsverlängerung. Ansonsten dürfte Dortmund einen Verkauf vor der kommenden Saison anstreben. Mit Adeyemi ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sei "nicht die präferierte Lösung", sagte Book.
Der BVB-Kader soll sich besonders in der Offensive verändern, um in der neuen Spielzeit mehr Kreativität und Durchschlagskraft zu zeigen. Mit Trainer Niko Kovac will der Club auch über 2027 hinaus zusammenarbeiten. "Es herrscht große gegenseitige Wertschätzung, um die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen. Mir ist Konstanz auf dieser Position sehr wichtig", sagte Ricken.
Für die BVB-Aktie geht es via XETRA zeitweise 0,81 Prozent auf 3,12 Euro nach oben.
/dav/DP/zb
DORTMUND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
26.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
25.05.26
|BVB-Aktie etwas fester: Bayern fordert den Borussia Dortmund im Supercup heraus (dpa-AFX)
|
21.05.26
|Warum Dortmund von einem möglichen Pokalsieger FC Bayern profitiert (dpa-AFX)
|
18.05.26
|BVB-Aktie unbewegt: Dortmund feiert 2:0-Auswärtssieg in Bremen (dpa-AFX)
|
16.05.26
|Dortmund gewinnt zum Abschluss in Bremen (dpa-AFX)
|
15.05.26
|BVB baut auf Jungstar Samuele Inácio - Aktie leichter (dpa-AFX)
|
11.05.26
|EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
11.05.26
|EQS-AFR: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,12
|0,32%