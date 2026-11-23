BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|UEFA Champions League
|
23.11.2026 20:38:00
BVB-Aktie im Blick: Ist Guirassy gegen Arsenal dabei? Kovac äußert sich zum Stürmer
Kovac lobte die Klasse von Gegner Arsenal, der die Tabelle der englischen Premier League anführt. "Wir wissen natürlich auch um die Schwierigkeit. Es ist eine tolle Mannschaft, mit einem tollen Trainer", sagte Kovac.
Arsenal fehlen wichtige Spieler
Er erklärte jedoch auch: "Wir haben schon auch Qualitäten, um morgen das mitzunehmen, was wir möchten: nämlich Punkte." Kovac betonte: "Wir sind bereit. Meine Mannschaft ist sehr gut vorbereitet. Wir sind an der Tabellenspitze und haben viel Selbstvertrauen."
Dortmund geht mit neun Punkten aus vier Spielen in die Partie gegen das Team von Trainer Mikel Arteta an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video). Arsenal hat noch einen Zähler mehr als der BVB. Die Gunners müssen unter anderem auf ihren Stammtorwart David Raya verzichten. Auch der englische Nationalstürmer Bukayo Saka fällt aus.
/the/DP/mis
LONDON (dpa-AFX)
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