BVB-Aktie im Fokus: Dortmund siegt zum Auftakt - Kreuzbandriss bei Konstantelias befürchtet

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann gegen den Hamburger SV 2:0 (2:0) und legte damit einen Tag nach dem 5:1 der Bayern gegen den VfB Stuttgart nach. Serhou Guirassy (9. Minute) und Neuzugang Giannis Konstantelias (45.+1) schossen die Dortmunder Tore.

Vor allem im ersten Durchgang war der BVB klar überlegen. Konstantelias, der für angeblich 26 Millionen Euro von PAOK Saloniki gekommen war, verletzte sich allerdings in der zweiten Hälfte und musste vom Platz. In der Schlussphase agierte Dortmund in Unterzahl, nachdem Samuele Inácio wegen groben Foulspiels nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen hatte (77.).

BVB befürchtet Kreuzbandriss bei Konstantelias

Sollten sich die Befürchtungen eines Kreuzbandrisses bei Offensivspieler Giannis Konstantelias bestätigen, würde Borussia Dortmund womöglich noch einmal kurzfristig auf dem Transfermarkt tätig werden. "Wir müssen uns Gedanken machen", sagte Trainer Niko Kovac dazu. "Wir müssen schon schauen, was wäre noch möglich. Ob wir was machen, wissen wir nicht. Aber zumindest werden wir überlegen. Das ist mal klar."

Sportchef Lars Ricken erklärte ebenfalls, das man über das Thema sprechen werde. Mit Blick auf das Ende der Transferperiode am Dienstag sagte der 50-Jährige: "Zumindest haben wir uns die nächsten drei Tage nichts vorgenommen."

Erst Torschütze, dann ausgewechselt

Der BVB macht sich große Sorgen um Neuzugang Konstantelias. "Es sieht so aus, dass der Doktor das getestet hat und er hat kein gutes Gefühl", sagte Kovac nach dem 2:0 gegen den Hamburger SV zum Start in die Fußball-Bundesliga - und kündigte eine MRT-Untersuchung für diesen Sonntag an. "Wir haben diesen Sieg schon sehr teuer bezahlt, wenn es ein Kreuzbandriss sein sollte", sagte Kovac.

Konstantelias war beim Erfolg gegen den HSV in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt.

/the/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)