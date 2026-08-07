BVB Aktie

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WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

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Serie A 07.08.2026 16:18:39

BVB-Aktie im Plus: Dortmund gibt Yan Couto ab - Verliehen nach Italien

BVB-Aktie im Plus: Dortmund gibt Yan Couto ab - Verliehen nach Italien

Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Yan Couto zu Como 1907 nach Italien verliehen.

Der Club aus der Serie A hatte sich in der vergangenen Saison überraschend für die Champions League qualifiziert, in der auch der BVB als Vizemeister wieder vertreten sein wird. Der 24-Jährige hatte in der Schlussphase der vergangenen Saison sportlich keine große Rolle mehr beim BVB gespielt.

Der im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gekommene Brasilianer besitzt dort eigentlich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der BVB mit. Angeblich soll laut Medien-Informationen für die einjährige Leihe eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro fließen, zudem soll es eine Kaufoption geben.

Via XETRA geht es für die BVB-Aktie zeitweise 0,16 Prozent auf 3,07 Euro nach oben.

/se/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,ninopavisic / Shutterstock.com

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