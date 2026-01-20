BVB Aktie

Achtelfinale 20.01.2026 09:21:40

BVB-Aktie im Plus: In der Champions League auswärts unterwegs

BVB-Aktie im Plus: In der Champions League auswärts unterwegs

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wollen in der Champions League ins Achtelfinale.

Am vorletzten Spieltag müssen sowohl der Revierclub als auch die Rheinländer auswärts ran. Der BVB spielt an diesem Dienstag in London bei Tottenham Hotspur (21 Uhr/Amazon Prime). Beide Mannschaften haben elf Punkte und den direkten Einzug in die Runde der besten 16 Teams als Ziel.

Für Bayer Leverkusen ist das Erreichen eines dafür nötigen Top-Acht-Platzes unwahrscheinlich. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand hat neun Punkte. Mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus (Dienstag 21 Uhr/DAZN) könnte man jedoch zumindest mit den Playoffs planen.

Via XETRA zeigt sich die BVB-Aktie zeitweise 0,61 Prozent höher bei 3,33 Euro.

the/DP/mis

LONDON/PIRÄUS (dpa-AFX)

17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
