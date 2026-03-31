BVB-Aktie im Plus: Verteidiger Schlotterbeck kontert Gerüchte um neuen Deal

Dortmunds Leistungsträger und DFB-Profi Nico Schlotterbeck spricht nach dem Länderspiel gegen Ghana über die Fortschritte bei seiner Vertragsverlängerung.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel gegen Ghana Medienberichten über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund energisch widersprochen. "Ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht", sagte der Innenverteidiger im Stuttgarter Stadion vor Reportern nach dem 2:1 der DFB-Elf. Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer 2027 aus.

Zuvor war berichtet worden, dass der 26-Jährige beim BVB bleiben werde und der Vollzug noch in dieser Woche verkündet werden solle. Eine Einigung mit Dortmund ist aber nach Aussage des Profis durch die Trennung des Clubs von Sportdirektor Sebastian Kehl eher komplizierter geworden.

Neue Gespräche müssen geführt werden

"Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Sebastian ist jetzt nicht mehr da. Natürlich habe ich Ole auch schon angerufen. Deswegen bin ich sehr verwundert über die Berichterstattung auch", sagte Schlotterbeck, der nun mit Kehl-Nachfolger Ole Book weiter sprechen will.

Eine schnelle Lösung werde es nun nicht geben. "Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so weit, dass wir da irgendwie über kurzfristige Verlängerung schreiben. Deswegen muss ich da auch mal dazu etwas sagen. Das ist jetzt blöd, auch für BVB-Fans. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch keine einfache Situation für mich gerade", warb er um Verständnis.

Verlängerung wieder offen

Auf die Frage, ob nun die Gefahr bestehe, dass er nicht in Dortmund bleibe, antwortete Schlotterbeck: "Was heißt die Gefahr? Wie gesagt, Sebastian ist gar nicht mehr da. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert."

Verständnis von der Führungsetage

Sportgeschäftsführer Lars Ricken hat verständnisvoll auf die Aussage von Nationalspieler Nico Schlotterbeck reagiert, eine Vertragsverlängerung beim BVB stehe keineswegs kurz bevor. Ricken sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Nicos Aussagen sind nachvollziehbar. Wir haben weder einen Durchbruch noch eine Einigung bestätigt, daher hat uns eher die jüngste Berichterstattung überrascht."

Man sei mit dem Innenverteidiger und dessen Management nach wie vor in vertrauensvollem Austausch. "An unserer Grundhaltung, ihn langfristig an den BVB zu binden, hat sich nichts geändert. Daran arbeiten wir weiter."

"Situation hat sich schon ein bisschen verändert"

Schlotterbeck warb um Verständnis für seine Lage: "Das ist jetzt blöd, auch für BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist." Schlotterbeck erklärte: "Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen, aber jetzt hat sich die Situation schon ein bisschen verändert - so weit sind wir leider noch nicht, dass da irgendwas kurz bevorsteht."

Book hatte sich bei seiner offiziellen Vorstellung auf die Frage nach Schlotterbecks Vertragsverlängerung noch sehr zurückhaltend gezeigt: "Ich habe mit Nico geschrieben und will mit ihm telefonieren - aber detaillierter kommentieren möchte ich das nach so kurzer Zeit im Amt noch nicht."

Im Nationalteam als Innenverteidiger gesetzt

Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Schlotterbeck mit Blick auf die Weltmeisterschaft als Innenverteidiger klar gesetzt. "Ich habe auch so viel Selbstvertrauen zu sagen, ich will gerne spielen und werde auch spielen; deswegen freue ich mich einfach, dass der Bundestrainer mir Vertrauen gibt." Mit einer starken Leistung bei der WM im Sommer könnte sich Schlotterbecks Verhandlungsposition beim BVB oder anderen Clubs noch einmal verbessern.

Der Dortmunder Leistungsträger wurde zuletzt auch mit vielen europäischen Topclubs wie Real Madrid und auch dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Auf XETRA legt die BVB-Aktie zeitweise um 0,33 Prozent zu auf 3,05 Euro.

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STUTTGART (dpa-AFX)