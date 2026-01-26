BVB-Aktie in Grün: 3:0-Erfolg in Berlin: Borussia Dortmund nutzt Schwäche der Bayern für Aufholjagd

Einen Plan für eine Meister-Aufholjagd nach dem überraschenden Bayern-Patzer und dem souveränen BVB-Sieg in Berlin hat Nationalspieler Nico Schlotterbeck schon im Kopf.

"Wenn es dann irgendwann mal vielleicht vier, fünf Punkte sind, da kommen sie auch mal ans Überlegen. Sie kommen noch zu uns", sagte der 26-Jährige nach dem 3:0 bei Union, bei dem er per Kopf traf. "Ganz weg sind sie nicht, sie sind schon ein bisschen enteilt, aber wir wollen einfach dranbleiben."

Acht Punkte beträgt der Abstand aber auch nach der Münchner Niederlage gegen Augsburg noch und in Dortmund sind sich alle bewusst, dass es noch ein weiter Weg zu einem echten Titelkampf ist. "Ich glaube, ihr wollt das auch nicht, dass irgendwie im Februar, März die Meisterschaft entschieden ist", sagte Schlotterbeck.

BVB zeigt Reaktion nach Pleite bei Tottenham

Viel Mut machte den Dortmundern, die Platz zwei weiter festigten, der blitzsaubere Auftritt in Berlin-Köpenick. Nach der besonders in der ersten Hälfte desolaten Champions-League-Pleite bei Tottenham kam beim BVB (Borussia Dortmund) schon wieder eine Mentalitätsdebatte auf, doch die Dortmunder gaben eine schnelle Antwort.

"Die Mannschaft hat sofort reagiert auf das, was wir in London in der ersten Halbzeit nicht gemacht haben", lobte Trainer Niko Kovac. "Wir haben den Kampf angenommen, haben die Intensität und die Aggressivität hochgeschraubt, haben dann phasenweise auch ordentlich Fußball gespielt."

Sein Team kontrollierte das Geschehen weitgehend, nutzte seine Chancen in den richtigen Momenten und ließ aus dem Spiel fast nichts zu. Schon zum zehnten Mal spielte der BVB in der Liga zu null. "Dann schmeckt es am besten", freute sich Keeper Gregor Kobel. Nur Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat in Europas Ligen eine so hohe Quote an weißen Westen.

Schlotterbeck: "Erwachsener Fußball" statt "Kinderfußball"

Fußballerisch spielten die Dortmunder auch gegen Union nicht die Sterne vom Himmel. Doch dafür ist die Alte Försterei bei Minusgraden auch schlicht der falsche Ort. "Wenn du hierherkommst und möchtest nur Fußball spielen, dann wird es sehr problematisch", sagte Kovac.

Schlotterbeck befand nach dem Auftritt bei seinem Ex-Club: "Heute war es echt erwachsener Fußball. In Tottenham war es so ein bisschen Kinderfußball." Exemplarisch dafür stand Emre Can. Der Kapitän verwandelte nicht nur seinen zwölften Bundesliga-Elfmeter eiskalt zum 1:0, sondern ging auch danach in Sachen Zweikampfhärte und Einstellung voran.

"Darum geht es hier in Berlin, wirklich mit Messer zwischen den Zähnen die Zweikämpfe anzunehmen. Das ist kein Zirkus, wo du nur mit Kunststückchen gewinnst, sondern da geht es Mann gegen Mann", sagte Geschäftsführer Lars Ricken.

Erst Mitte der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas zu hitzig. Für einen Schubser gegen Janik Haberer sah Can die Gelbe Karte. Nach einer weiteren Situation nahm ihn Kovac zur Sicherheit vom Platz. "Es sind Emotionen, passiert im Fußball, sollte nicht passieren, aber das kommt einfach hoch", sagte der 32-Jährige selbst bei Sky.

Dass die folgenden Beschimpfungen von den Rängen den Defensivspieler arg gestört hätten, glaubte man beim BVB im Anschluss aber nicht. "Über einen aggressiven Emre freue ich mich immer, weil den will man nicht bespielen", sagte Schlotterbeck. Kobel sah es ähnlich: "Ich glaube, er mag das."

Schlotterbeck will sich Deadline für Entscheidung setzen

Auch wenn der Abstand jetzt einstellig ist, sind die Titelchancen der Dortmunder in dieser Spielzeit weiter eher gering. Die realistische Aussicht darauf soll bei Schlotterbecks Überlegungen für seine Zukunft in Dortmund aber eine große Rolle spielen.

Der umworbene Nationalspieler gab ein Update, wie er die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung seines Vertrages beim BVB, der aktuell bis 2027 läuft, angeht. "Ich bin Bauchmensch. Ich werde irgendwann eine Entscheidung treffen, aber ich sage euch nicht, wann die Deadline ist."

Gemeinsam mit seinem Vater und Bruder Keven, der ebenfalls Profi ist, werde er irgendwann eine Grundsatzentscheidung treffen. Vor dem Sommer, wie er bei Sky ergänzte. Auch die Bayern sollen an Schlotterbeck dran sein.

Ricken sagte: "In Zeiten, wo immer mehr Spieler immer schneller auch wechseln, wäre es natürlich ein überragendes Zeichen." Das Gesicht eines Vereins zu werden, schafften nicht so viele Innenverteidiger.

Bevor die Dortmunder am kommenden Sonntag den Tabellenletzten Heidenheim empfangen, steht am Mittwoch in der Königsklasse der letzte Spieltag der Ligaphase an. Inter Mailand kommt nach Dortmund. Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist genauso unwahrscheinlich wie das Aus, doch für den BVB geht es noch um die Ausgangsposition in der K.-o.-Runde. "Wir müssen jetzt scharf bleiben", sagte Ricken.

Champions-League-Showdown mit Zittereffekt: Nicht nur der BVB bangt

Die Champions League bekommt wieder ihr spektakuläres Gruppenfinale: Alle 18 Spiele werden an diesem Mittwoch um 21.00 Uhr (DAZN) angepfiffen. Für den FC Bayern wird es zur Kür, nicht so für zwei weitere Fußball-Bundesligisten, die erst noch die Pflicht erfüllen wollen. Es geht ums direkte Weiterkommen ins Achtelfinale oder wenigstens den Einzug in die K.o.-Runde. Das Aus - wie für Eintracht Frankfurt schon besiegelt - wollen der BVB und Bayer Leverkusen mit allen Mitteln verhindern.

Worum geht es für die Bayern noch?

Die Bayern wollen unbedingt ihren zweiten Platz behaupten. Dann käme es zu einem möglichen Duell mit dem den bisher makellosen FC Arsenal - sieben Spiele, sieben Siege, Platz eins - erst im Finale. Zugaben obendrauf: Bis zum Halbfinale hätten die Bayern im Rückspiel Heimrecht. Die international spielfreie Zeit im Februar dank des bereits sicheren Weiterkommens vor dem Match bei der PSV Eindhoven wollen die Bayern optimal nutzen: "Um den Kader ready zu haben für die wichtigen Momente", betont Trainer Vincent Kompany.

Wie sieht es für die anderen drei deutschen Mannschaften aus?

Für Borussia Dortmund ist vom direkten Achtelfinaleinzug bis zum Ausscheiden noch alles drin, für Bayer Leverkusen geht es daheim gegen den Vorletzten FC Villarreal maximal um die Playoffs, im peinlichsten Fall um den vorzeitigen Abschied. Für Eintracht Frankfurt wird das Heimspiel gegen BVB-Bezwinger Tottenham Hotspur vorerst der letzte Auftritt in der Champions League. Mit mickrigen vier Punkten sind die Hessen 33. - von 36 Mannschaften.

Der BVB kann es rechnerisch sogar noch unter die besten Acht schaffen und den Umweg Playoffs umgehen - genauso gut können die Westfalen aber theoretisch auch noch ausscheiden. Beides ist eher unwahrscheinlich. Mit elf Punkten belegen die Borussen vor dem Heimspiel gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand Platz 16. Selbst mit Tottenham Hotspur - BVB-Bezwinger am vorletzten Gruppenspieltag - könnte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac rechnerisch nach Punkten gleichziehen.

Die Spurs sind Fünfter mit 14 Punkten. Nach hinten haben die Dortmunder drei Punkte Vorsprung auf Platz 25 und SSC Neapel. "Das wird jetzt womöglich nicht mehr für die besten Acht reichen", hatte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 0:2 in London gegen die Spurs gesagt. Es läuft beim BVB auf die Playoffs hinaus - was dann auch Auswirkungen auf den Weg der Bayern haben könnte.

Bayer Leverkusen belegt mit neun Punkten Platz 20, zwei Zähler schlechter als der BVB. Punktemäßig in Reichweite sind auch noch Inter Mailand und Juventus Turin (beide 12 Punkte) auf den Rängen 14 und 15. Der Vorsprung auf Platz 25, der das Aus bedeuten würde, beträgt aber auch nur einen Punkt.

Wann kann es erstmals zu einem deutschen Duell kommen?

Sollten es die Dortmunder über die Playoffrunde ins Achtelfinale schaffen, könnte es zum deutschen Klassiker gegen den FC Bayern kommen. Die Münchner treffen in der Runde der besten 16 auf eines der Teams, die von den Plätze 15 bis 18 in die Playoffs einziehen. Möglich ist aber auch, dass die Leverkusener auf einen dieser Plätze kommen und dann ein möglicher Bayern-Gegner in deren erster K.o.-Runde würden.

Welche internationalen Top-Teams müssen worum bangen?

Bei nur drei Punkten Unterschied - sprich einem Sieg - von den Rängen sechs bis 18 - kann es noch zu gehörigen Veränderungen kommen. Mit im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht am letzten Gruppenspieltag aber die Partie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain (13 Punkte, Platz 6) gegen Newcastle United (13/7.) mit Nick Woltemade. Dem Verlierer der Partie droht die Playoffrunde angesichts von insgesamt gleich acht Mannschaften, die aktuell 13 Punkte haben. Darunter sind auch der FC Barcelona (9.) und Manchester City (11.), die beide - Stand jetzt - in die Playoffs müssten.

Wie geht es weiter?

Am kommenden Freitag werden die Partien der Playoffrunde am Hauptsitz der UEFA in Nyon in der Schweiz ausgelost. Gespielt wird die Zwischenrunde am 17./18. und 24./25. Februar. Die Achtelfinalspiele werden am 10./11. und 17./18. März angepfiffen. Im April sowie Anfang Mai (Viertelfinale 7./8.4. und 14./15.4.; Halbfinale 28./29.4 und 5./6.5.) entscheidet sich, wer ins Finale kommt, das am 30. Mai in Budapest stattfindet.

Chelsea holt BVB-Verteidiger Anselmino zurück

Nach nur sechs Monaten verlässt Abwehrspieler Aarón Anselmino Borussia Dortmund und kehrt zum FC Chelsea zurück. Der englische Premier-League-Club hat eine entsprechende Klausel aktiviert, sodass der nur ausgeliehene 20 Jahre alte Argentinier vorzeitig nach London zurückkehrt. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Montag.

Der BVB hatte den Innenverteidiger erst im Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Anselmino sollte die Personalsorgen in der Abwehr beheben und überzeugte auch - wenn er spielte. Denn aufgrund von Verletzungen fiel der Abwehrspieler immer wieder mal aus und gab erst am Samstag beim 3:0-Sieg bei Union Berlin sein Comeback. Insgesamt absolvierte er sechs Liga-Spiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor.

Nun muss Dortmund den Spieler eine Woche vor dem Ende des Transferfenster überraschend vorzeitig wieder abgeben. Chelsea hat verletzungsbedingt selbst Personalprobleme in der Abwehr.

Die BVB-Aktie zieht auf XETRA zeitweise 0,15 Prozent auf 3,30 Euro an.

