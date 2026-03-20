BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|U19-Nationalspieler
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20.03.2026 11:15:43
BVB-Aktie in Grün: Borussia Dortmund bindet Luca Reggiani mit Profivertrag
Verteidiger Reggiani war vor gut zwei Jahren von der US Sassuolo zum Revierclub gewechselt. Anfang dieses Februars gab er sein Profidebüt und bejubelte am vergangenen Wochenende sein Tor zum 2:0-Endstand gegen den FC Augsburg.
Ricken schwärmt von Reggiani
"Wir waren von Lucas Fähigkeiten total überzeugt, als wir ihn vor rund zwei Jahren für Borussia Dortmund begeistert haben", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. "Diesen erfolgreichen Weg werden wir gemeinsam fortsetzen."
Er sei "sehr, sehr glücklich", sagte Reggiani. "Ich werde jetzt weiter jeden Tag hart trainieren, auf diejenigen hören, die mir dabei helfen, besser zu werden, und dabei immer mein Bestes geben."
Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,33 Prozent höher bei 3,01 Euro.
/lü/DP/jha
DORTMUND (dpa-AFX)
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