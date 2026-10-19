BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Bandverletzung im Fuß
|
19.10.2026 16:12:03
BVB-Aktie in Rot: Karetsas fällt für Aserbaidschan aus
Der 18-Jährige hatte sich am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt. Der griechische Neuzugang musste den Rasen kurz nach seiner Einwechslung wieder verlassen und humpelte, gestützt von Betreuern, vom Feld. "Das ist natürlich ärgerlich. Aber ehrlicherweise haben wir auch Schlimmeres befürchtet, wenn man gesehen hat, wie die Mitspieler da reagiert haben, als er auf dem Boden lag und wie er vom Platz gehumpelt ist", sagte Ricken.
Borussia Dortmund tritt am Dienstagabend zum dritten Spieltag in der Champions League bei FK Sabah in Baku (18.45 Uhr/DAZN) an. Nach Reisen ins norwegische Bodö an den Polarkreis und nach Berlin am Wochenende markiert das Spiel in Aserbaidschan das Ende der intensiven Woche für die Dortmunder. Insgesamt stehen in sieben Tagen knapp 11.300 Reisekilometer für die Schwarz-Gelben auf dem Programm.
Zeitweise verliert die BVB-Aktie im XETRA-Handel 1,13 Prozent auf 3,05 Euro.
/dha/DP/zb
DORTMUND/BAKU (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
09:58
|BVB-Aktie schwächer: Sorge um Karetsas - wilde Reise durch Europa (dpa-AFX)
|
18.10.26
|ROUNDUP/Beim BVB wächst der Druck: Karetsas-Sorge im Reisestress (dpa-AFX)
|
18.10.26
|Erst Polarkreis, jetzt über 20 Grad: Dortmunds 'wilde Reise' (dpa-AFX)
|
17.10.26
|Sorge um Karetsas: Dortmund spielt bei Union nur 0:0 (dpa-AFX)
|
15.10.26
|BVB-Aktie sinkt: Dortmund lässt in Norwegen wichtige Punkte liegen (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Kovac selbstkritisch: 'Haben nicht richtig gelegen' (dpa-AFX)
|
14.10.26
|BVB wacht zu spät auf: 0:1 bei Bodö/Glimt (dpa-AFX)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,04
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX ebenfalls schwächer zum Start der neuen Handelswoche -- Wall Street gespalten -- Handel in Asien endet uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Schwach präsentiert sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.