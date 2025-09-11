BVB Aktie

Comeback 11.09.2025 16:55:39

BVB-Aktie in Rot: Schlotterbeck zurück im Training - Kovac dämpft die Euphorie

Trainer Niko Kovac hat die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback von Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck auch in der Nationalmannschaft gebremst.

Der 25-Jährige trainiert seit dieser Woche nach seiner schweren Knieverletzung zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft. Angesichts der zuletzt besorgniserregenden Defensivschwäche des Nationalteams in der WM-Qualifikation waren Rufe nach dem kompromisslosen Innenverteidiger des BVB laut geworden.

"Ich verstehe natürlich die Rufe. Aber wir müssen schon auch chronologisch vorgehen. Bevor man überhaupt mal über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erst einmal im Club gesund sein", sagte Dortmunds Trainer Kovac am Donnerstag.

"Er ist nach fünf Monaten jetzt wieder zurückgekehrt zum leichten Mannschaftstraining. Das wird sicher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen", meinte Kovac weiter. Für den Kader am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ist Schlotterbeck noch keine Option: "So weit ist er noch nicht."

Im XETRA-Handel verliert die BVB-Aktie zeitweise 0,42 Prozent auf 3,58 Euro.

/lap/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

