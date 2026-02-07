BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

Nationalspieler 07.02.2026 09:20:38

BVB-Aktie: Kapitän Emre Can anscheinend länger verletzt

BVB-Aktie: Kapitän Emre Can anscheinend länger verletzt

Borussia Dortmund droht ein längerer Ausfall seines Kapitäns Emre Can.

Nach Berichten von "Bild" und "Sky" soll der 32-Jährige wegen erneuter Adduktoren-Probleme bis zum Ende des Monates fehlen.

Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg wird Can an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Kader stehen. Die Hoffnung des BVB ist, dass der 32-malige Nationalspieler beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am 28. Februar wieder zurück ist.

Der erneute Ausfall des schon zu Saisonbeginn verletzten Kapitäns verschärft kurz vor den wichtigen Champions-League-Playoff-Spielen gegen Atalanta Bergamo auch die Defensivprobleme der Borussia. Der Argentinier Aaron Anselmino verließ den Club im Januar wieder. Der Italiener Filippo Mane fällt wegen einer Muskelverletzung für mehrere Wochen aus.

/sti/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
