BVB-Aktie leichter: Borussia-Stürmer Moukoko hat sich Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen

Nach Erling Haaland muss der Fußball-Bundesligist BVB vorerst auch auf Youssoufa Moukoko verzichten. Der 17-Jährige zog sich beim Auswärtsspiel in Augsburg am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Moukoko soll demnach aber bereits im März wieder am Spielbetrieb teilnehmen können. Auch Stürmer Haaland fehlte in den vergangenen Wochen wegen muskulärer Probleme.

BVB-Chefscout Pilawa Kandidat als Sportdirektor bei Hertha BSC

Borussia Dortmunds Chefscout Markus Pilawa soll neuer Sportdirektor bei Hertha BSC werden. Wie die Zeitungen des "Berliner Verlags" und der "Kicker" am Donnerstag berichten, ist der 42-Jährige Top-Kandidat auf die Nachfolge von Arne Friedrich, der den Berliner Fußball-Bundesligisten im Sommer nach gut zweieinhalb Jahren wieder verlässt. Pilawa ist seit zehn Jahren beim BVB tätig, zuvor war er beim VfL Bochum als Scout angestellt. Eine Bestätigung der Personalie durch die Vereine gab es noch nicht.

Pilawa würde bei den abstiegsbedrohten Berlinern eng mit dem Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, und Kaderplaner Dirk Dufner zusammenarbeiten. Friedrich hatte die Rolle des Sportdirektors vor gut einem Jahr nach der Trennung von Geschäftsführer Michael Preetz übernommen. Ende 2019 war er vom damaligen Trainer Jürgen Klinsmann als sogenannter Performance Manager zur Hertha geholt worden.

