BVB-Aktie mit Aufschlägen: Borussia Dortmund-Kapitän Reus offenbar vor Vertragsverlängerung - Hummels erhält ebenfalls Angebot für neuen Vertrag

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis 2024 reine Formsache. Dafür müsse der Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen und verdiene künftig nur noch etwas mehr als die Hälfte seines bisherigen Einkommens im Jahr.

Reus, der in dieser Saison acht Pflichtspiel-Treffer erzielte und sieben vorbereitete, hatte in den wichtigen Spielen bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht und war am Samstag gegen Union Berlin (2:1) erst in der 74. Minute eingewechselt worden.

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal.

BVB bietet auch Hummels neuen Vertrag an

Nach Kapitän Marco Reus hat Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge auch dem früheren Weltmeister Mats Hummels ein Angebot für einen neuen Vertrag gemacht. Wie die "WAZ" berichtete, soll der Abwehrspieler "genau den gleichen Vertrag wie Marco Reus" über ein Jahr und zu reduzierten Bezügen vorgelegt bekommen haben. Im Gegensatz zu Reus, bei dem nach einem "Bild"-Bericht die Verlängerung nur noch Formsache ist, soll sich Hummels aber noch nicht entschieden haben.

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler spielte von 2008 bis 2016 für den BVB und kehrte 2019 nach drei Jahren bei seinem Jugendclub FC Bayern München wieder zurück. Zuletzt war Hummels, der mit dem BVB zweimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde, allerdings in der Innenverteidigung nur noch die Nummer drei hinter den aktuellen Nationalspielern Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

Die BVB-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,77 Prozent auf 3,91 Euro.

