BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Spieler freigestellt
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13.07.2026 11:26:00
BVB-Aktie nach Transfer-News in Grün: Millionen-Deal mit FC Barcelona steht
Zuvor hatten der Transferexperte Fabrizio Romano, Sky und die "Bild" berichtet, dass Adeyemis Wechsel nach Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich Borussia Dortmund und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an Boni geeinigt.
Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen.
Flick holte Adeyemi ins DFB-Team
Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.
In seinen vier Jahren beim Revierclub bestritt er 146 Pflichtspiele und erzielte 36 Tore, davon sieben in der abgelaufenen Saison. Mit den Dortmundern erreichte der 24-Jährige unter anderem das Finale der Champions League in der Saison 2023/24. Die Dortmunder verloren damals mit 0:2 gegen Real Madrid.
Mit dem jungen Superstar Lamine Yamal und dem kürzlich verpflichteten Engländer Anthony Gordon trifft Adeyemi beim spanischen Meister auf eine große Konkurrenz.
Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,99 Prozent höher bei 3,05 Euro.
/dha/DP/he
DORTMUND (dpa-AFX)
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