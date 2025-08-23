BVB Aktie

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

Millionen-Ablöse 23.08.2025 07:31:39

BVB-Aktie: Reyna-Transfer fix? Borussia Dortmund und Gladbach wohl einig

BVB-Aktie: Reyna-Transfer fix? Borussia Dortmund und Gladbach wohl einig

Die Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Transfer des US-Nationalspielers Giovanni Reyna geeinigt.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse von Dortmund nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.

/sti/DP/he

DORTMUND (dpa-AFX)

