BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Millionen-Ablöse
|
23.08.2025 07:31:39
BVB-Aktie: Reyna-Transfer fix? Borussia Dortmund und Gladbach wohl einig
Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler soll für eine einstellige Millionen-Ablöse von Dortmund nach Gladbach wechseln. Um die Verpflichtung von Reyna hatte sich auch der italienische Erstligist FC Parma bemüht.
/sti/DP/he
DORTMUND (dpa-AFX)
