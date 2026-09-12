BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|'Keine Auffälligkeiten'
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12.09.2026 16:45:08
BVB-Aktie: Schlotterbeck-Comeback nach WM-Verletzung - Karetsas bald wieder fit
Karetsas bald wieder spielfähig - 'Keine Auffälligkeiten'
Nach seinem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel befindet sich Konstantinos Karetsas auf dem Weg der Besserung und kann womöglich schon in der kommenden Woche wieder für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auflaufen.
"Den haben wir jetzt drei Tage auf den Kopf gestellt, tatsächlich keine Auffälligkeiten. Jetzt werden wir behutsam ihn wieder aufbauen. Er wird im Laufe der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen und dann müssen wir schauen, ob er vielleicht gegen Stuttgart wieder spielen kann, aber wir befürchten keine Langzeitschäden", sagte Sportchef Lars Ricken vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Paderborn bei DAZN.
Ricken zu Dehydrierung: "Kann ich so nicht bestätigen"
Im Spiel gegen den FC Villarreal hatte der Grieche für einen Schreckmoment gesorgt und war früh ausgewechselt worden. Auf einer Trage wurde er vom Feld und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der BVB hatte zunächst Kreislaufprobleme als Ursache angegeben. Seine Mutter sprach gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblad" von einer Dehydrierung.
Dies wies Ricken zurück. "Das kann ich so nicht bestätigen, weil das wäre ja eine Auffälligkeit gewesen. Vielleicht ist es eine Gemengelage aus mehreren Faktoren. Am Ende wissen wir es nicht, weil wir keine wirklich harten Fakten haben. Anscheinend hat er auch durchaus genug getrunken", sagte der Sportchef.
/the/DP/zb
DORTMUND (dpa-AFX)
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