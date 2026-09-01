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Neuzugang 01.09.2026 11:24:00

BVB-Aktie schwächelt: Ersatzmann für verletzten Konstantelias gefunden

BVB-Aktie schwächelt: Ersatzmann für verletzten Konstantelias gefunden

Borussia Dortmund hat Medienberichten zufolge einen Ersatz für den verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden.

Demnach steht der Fußball-Bundesligist vor der Leihe von Ethan Nwaneri vom FC Arsenal. Der Offensivspieler kommt den Berichten zufolge für ein Jahr zum deutschen Vizemeister, der BVB übernimmt das komplette Gehalt des Engländers.

Nwaneri durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Arsenal und gab sein Debüt bei den Profis bereits im Alter von 15 Jahren. Für die Profimannschaft der Londoner stand der 19-Jährige bisher 51-mal auf dem Platz. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete zwei Treffer vor. Nwaneri war bereits in der vergangenen Saison vom FC Arsenal an Olympique Marseille in die erste französische Liga ausgeliehen gewesen.

BVB-Neuzugang Konstantelias hatte sich beim 2:0 gegen den Hamburger SV am Samstag in der zweiten Hälfte einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, das zweite Dortmunder Tor erzielt.

Im XETRA-Handel zeigt sich die BVB-Aktie am Dienstag zeitweise 1,21 Prozent schwächer bei 3,27 Euro. apa/dha/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

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