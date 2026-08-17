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Der nächste Grieche 17.08.2026 16:46:39

BVB-Aktie schwächer: Konstantelias verstärkt Kader

BVB-Aktie schwächer: Konstantelias verstärkt Kader

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Offensivspieler Giannis Konstantelias verpflichtet.

Der griechische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2031, wie die Dortmunder mitteilten. Medienberichten zufolge zahlt der BVB für den 23-Jährigen eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro.

"Mit Giannis gewinnen wir einen Spieler, der uns mit seinen Qualitäten verstärken wird", sagte Dortmunds Sportdirektor Ole Book bei der Vorstellung des Offensivspielers. "Wir sehen in ihm eine Menge Potenzial und sind überzeugt davon, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt."

Nach Karetsas der zweite neue Grieche

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 186 Spielen auf dem Platz, dabei erzielte er 41 Tore. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele. Mit PAOK Thessaloniki gewann er 2024 die griechische Meisterschaft und 2021 den griechischen Pokal.

Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas nehmen die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer unter Vertrag. Der 18-jährige Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk gekommen.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben.

Via XETRA verliert die BVB-Aktie zeitweise 0,16 Prozent auf 3,16 Euro.

/dha/DP/jha

DORTMUND (dpa-AFX)

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