BVB-Aktie schwächer: Nach El-Mala-Absage rückt Konstantelias in den Fokus - Veerman verpflichtet

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach dem verpassten Transfer von Said El Mala wohl eine Alternative für die Offensive gefunden.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias. Demnach zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele.

Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben.

Berichte: BVB verpflichtet Niederländer Veerman fürs Zentrum

Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Joey Veerman. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Fußball-Bundesligist mit dem Niederländer auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Demnach zahlt der deutsche Vizemeister etwa 22 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Veerman kommt den Berichten zufolge per Ausstiegsklausel vom niederländischen Meister PSV Eindhoven. Für die Mannschaft aus Eindhoven erzielte der 27-Jährige in 198 Spielen 31 Tore und gab 67 Torvorlagen. Für die niederländische Nationalmannschaft stand Veerman bereits 16-mal auf dem Rasen, zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wurde der Mittelfeldspieler nicht nominiert.

Nach dem Verpassen des Transfers von Said El Mala würde Borussia Dortmund die eingeplante Ablösesumme für den Kölner Offensivspieler damit in mehrere Transfers streuen. Auch die Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias für kolportierte 32 Millionen Euro steht Berichten zufolge kurz bevor. Für El Mala sollen die Dortmunder dem Vernehmen nach ein Paket von rund 50 Millionen Euro geboten haben.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 3,16 Euro.

DORTMUND (dpa-AFX)