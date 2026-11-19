Nach dem Aufruhr um Felix Nmecha und dessen umstrittene Jubelgeste hat sich BVB-Sportchef Lars Ricken deutlich zu seinem Fußballer bekannt.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund (BVB) betonte bei Sky, "wie sehr wir Felix als Spieler, als Menschen schätzen". Man habe mit dem deutschen Nationalspieler "wirklich auch ein vertrauensvolles, internes Gespräch" geführt, schilderte Ricken. "Und dabei wollen wir es auch belassen und uns bitte wieder um die sportlichen Themen kümmern."

Nmecha hatte zuletzt mit dem Jubel beim Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott gezeigt. Er deutete dabei an, eine Krone auf dem Rasen zu platzieren. Die Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.

BVB-Clubchef Hans-Joachim Watzke hatte den 26-Jährige dann aufgefordert, auf den Jubel zu verzichten. Bundestrainer Jürgen Klopp erzählte nach einem Gespräch, dass der Mittelfeldspieler auf die Geste künftig verzichten werde.

Ricken meinte nun über Nmecha: "Wir respektieren seinen christlichen Glauben wirklich sehr. Er hat uns deutlich gemacht, dass er sich auch mit seiner Geste weder respektlos oder diskriminierend oder gar missionarisch verhalten wollte, und das lebt er auch seit dem ersten Tag bei Borussia Dortmund." Der Profi sei "mit überwältigender Anzahl der Stimmen in den Mannschaftsrat gewählt worden, weil er einfach auch so einen verbindenden Charakter hat".

In Sorge um Schlaf: BVB-Coach Kovac scherzt über GTA 6

Borussia Dortmunds Chefcoach Niko Kovac ist - nicht ganz ernst gemeint - nach der Veröffentlichung des Videospiels GTA 6 in Sorge um den Schlaf seiner Spieler. Auch Kovac, der nach eigener Aussage keine Spielkonsole zu Hause hat ("Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus") ist der Hype um das Spiel "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) nicht entgangen.

"Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass dieses Spiel rauskommt. Das war, glaube ich, diese Nacht", sagte der 55-Jährige am Donnerstag und fügte schmunzelnd hinzu: "Dann gehe ich schon davon aus, dass sie es spielen. Hoffentlich nicht so exzessiv spielen, dass sie Tag und Nacht verwechseln. Das wäre dann problematisch." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss der Tabellenzweite im West-Schlager beim Tabellen-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach antreten.

"Braucht man dafür eine Applikation?"

Kovac kokettierte zudem damit, in Sachen Videospiele nicht ganz firm zu sein. "Macht man das per Applikation inzwischen? Ode braucht man Hardware dafür", fragte der BVB-Trainer schmunzelnd.

Unabhängig vom Schlaf seiner Spieler ist am Samstag der Einsatz von Waldemar Anton (muskuläre Probleme), Serhou Guirassy und Carney Chukwuemeka (jeweils Oberschenkelverletzung) fraglich. "Da werden wir heute und morgen schauen. Ihr Einsatz ist nicht ausgeschlossen. Aber genauso wenig ist ausgeschlossen, dass sie nicht spielen können", sagte Kovac. Das Trio hatte sich vor der Länderspielpause verletzt. Via XETRA verliert die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 3,05 Euro.

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DORTMUND (dpa-AFX)